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Жильё в Мамоновский городской округ, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Мамоново, Россия
Квартира 1 комната
Мамоново, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Продам светлую, уютную однокомнатную квартиру на первом этаже трехэтажного кирпичного дома. …
€20,759

Параметры недвижимости в Мамоновский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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