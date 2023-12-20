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Дома в Мамоново, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Мамоново, Россия
Дом 5 комнат
Мамоново, Россия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Пpодaм дом, в центре г. Мамоново плoщaдью 260 кв.м., расположeнный на учaстке площадью 10 сo…
€75,398
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