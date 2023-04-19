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Купить квартиру в Малаховка, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Малаховка, Россия
Квартира 1 комната
Малаховка, Россия
1 Количество комнат 26 м² Количество этажей 17
€ 52,081
Продается квартира в ЖК Томилино парк. Функциональная планировка, вид на природные ландшафты…
Квартира 3 комнатыв Малаховка, Россия
Квартира 3 комнаты
Малаховка, Россия
3 Количество комнат 72 м² Количество этажей 17
€ 90,013
Продается квартира в ЖК Томилино парк. Функциональная планировка, вид на природные ландшафты…
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