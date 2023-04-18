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Купить дом в Любань, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Любань, Россия
Дом 2 комнаты
Любань, Россия
2 Количество комнат 91 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 23,429
Продается дом 45 кв.м. и участок 15 соток ИЖС в центре г. Любань. Дом требует ремонта, но …
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