Купить дом в Любань, Россия

Дом 2 комнаты Любань, Россия 2 Количество комнат 91 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж

€ 23,429

Продается дом 45 кв.м. и участок 15 соток ИЖС в центре г. Любань. Дом требует ремонта, но …