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Купить вилла в Лысковский район, Россия

Barminskiy selsovet
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1 объект найдено
Виллав Barminskiy selsovet, Россия
Вилла
Barminskiy selsovet, Россия
322 м² Количество этажей 3
€ 61,363
Дом расположен в живописном, экологически чистом районе Нижегородской области в 120 км. от г…

Параметры недвижимости в Лысковский район, Россия

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