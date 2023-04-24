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Жильё в Лукояновский район, Россия

Kudeyarovskiy selsovet
1
1 объект найдено
Дом в Kudeyarovskiy selsovet, Россия
Дом
Kudeyarovskiy selsovet, Россия
32 м² Количество этажей 1
€ 4,979
В продаже дом 32,7 кв.м. на участке земли 27 соток в Лукояновском районе с. Иванцево. 9 км о…

Параметры недвижимости в Лукояновский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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