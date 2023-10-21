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Квартиры в Луга, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Луга, Россия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Луга, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
1+1 area Plazh/Illyria 38.94 sq.m in certificate Selling with furniture and appliances 5t…
€47,000
Realting.com
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