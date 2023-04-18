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Купить недвижимость в Лодейнопольский район, Россия

Domozhirovskoe selskoe poselenie
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1 объект найдено
Домв Domozhirovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Domozhirovskoe selskoe poselenie, Россия
500 м²
€ 836,763
Арт. 23744378 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается восхитительная резиденци…

Параметры недвижимости в Лодейнопольский район, Россия

с видом на горы
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