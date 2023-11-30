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Дома в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Дом в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 225 м²
Арт. 54571057 Большой, красивый, двухэтажный, каменный с продуманной планировкой дом, в кот…
€127,454
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Дом 4 комнаты с канализацией в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты с канализацией
Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Продаю зимний двухэтажный панельно-каркасный дом 2023 года постройки в Ломоносовском райо…
€73,108
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Дом в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 121 м²
Арт. 51205498 Уважаемый покупатель прошу обратить свое внимание Я предлагаю приобрести у…
€101,963
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Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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