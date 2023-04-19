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Купить недвижимость в Lomovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Домв Lomovskiy selsovet, Россия
Дом
Lomovskiy selsovet, Россия
120 м² Количество этажей 2
€ 49,975
Живописное место, рядом 3 озера, Храм 1862 г., река Сережа, лес, асфальт до дома.   На участ…

Параметры недвижимости в Lomovskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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