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Жильё в Lodeynopolskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Лодейное Поле, Россия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Лодейное Поле, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию современный комфортабельный дом в живописном пригороде Минска д. …
€252,256
в месяц
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Параметры недвижимости в Lodeynopolskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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