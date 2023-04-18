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Купить недвижимость в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

4 объекта найдено
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
615 м²
€ 3,335,895
Арт. 41182560 Загородная Резиденция с террасами на берегу озера! 45 соток и свой пруд! Ба…
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 184,088
Арт. 37803791 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
120 м²
€ 100,412
Арт. 37132110 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
138 м²
€ 290,078
Арт. 3341918 Предлагаем Вашему вниманию красивый и уютный дом для круглогодичного проживани…

Параметры недвижимости в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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