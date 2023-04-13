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Купить квартира-студия в Ленинский район, Россия

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4 объекта найдено
Студия 1 комнатав Ленинский район, Россия
Студия 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 149 м²
€ 323,550
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Студия 1 комнатав Ленинский район, Россия
Студия 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 167 м²
€ 367,181
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Студия 1 комнатав Ленинский район, Россия
Студия 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 144 м²
€ 316,815
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Студия 1 комнатав Ленинский район, Россия
Студия 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 101 м²
€ 242,083
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…

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