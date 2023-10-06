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Виллы в Ленинградская область, Россия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Buena vista is the blest place to elevate your quality of life. Rated #1 zone in Jarabacoa. …
€237,048
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка в Borskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка
Borskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
✅For sale villas in Shen Vlash ✅1100 m2 land,in paper 900 m2 ✅Construction surface 460 m2,…
€160,000

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
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