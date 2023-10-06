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Таунхаусы в Ленинградская область, Россия

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5 объектов найдено
Таунхаус в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 252 м²
Арт. 51772148 Коттеджный посёлок «Небо» расположился на просторной закрытой территории в Ку…
€342,969
Таунхаус в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 210 м²
Арт. 47192658 Медное озеро это красивый сосновый лес, песчаные пляжи и чистый воздух, воз…
€218,227
Таунхаус в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 404 м²
Арт. 24194043 Дом на участке ИЖС со всеми коммуникациями! Дом 404 м2 в ИЖС на участке 1…
€250,973
Таунхаус в Всеволожск, Россия
Таунхаус
Всеволожск, Россия
Площадь 162 м²
Арт. 19757458 В продаже таунхаус во Всеволожском районе! 2 небольших дома удачно располож…
€113,553
Таунхаус с баней в Сертоловское городское поселение, Россия
Таунхаус с баней
Сертоловское городское поселение, Россия
Площадь 647 м²
Арт. 3337546 Качественный дом + гостевой дом и баня! Ландшафтный дизайн Дорогой наш пок…
€1,13 млн

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

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