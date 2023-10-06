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Количество комнат в Ленинградская область, Россия

Gatchinskoe gorodskoe poselenie
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4 объекта найдено
Комната 3 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 3 комнаты
Гатчина, Россия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
комната в квартире в прямой продаже, отказы будут сделаны Арт. 52122361
€14,340
Комната 5 комнат в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комната 5 комнат
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
Предлагаются к продаже две смежные комнаты с мебелью в отличном состоянии. Прямая продажа А…
€21,918
Комната 3 комнаты в Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Комната 3 комнаты
Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продаются в уютной, светлой 3-х комнатной квартире 2 комнаты, площадь квартиры 58,1 кв. м.,…
€23,347
Комната 3 комнаты с мебелью в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комната 3 комнаты с мебелью
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
В прямой продаже комната 12,92 кв. м. в 3-х комнатной квартире в центре Гатчины рядом с пар…
€11,912

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

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