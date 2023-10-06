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Жильё с видом на горы в Ленинградская область, Россия

Gatchinskoe gorodskoe poselenie
55
Murinskoe gorodskoe poselenie
17
Koltushskoe selskoe poselenie
15
Волосово
9
Сертоловское городское поселение
9
Pudostskoe selskoe poselenie
8
Bolshevrudskoe selskoe poselenie
7
Verevskoe selskoe poselenie
7
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Buena vista is the blest place to elevate your quality of life. Rated #1 zone in Jarabacoa. …
€237,048

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