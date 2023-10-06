Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Ленинградская область
  5. Коттеджи

Коттеджи в Ленинградская область, Россия

Коттедж В архив
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Срочно продается 2-х этажный ЗИМНИЙ ДОМ общей площадью 113,5 м2 со всеми коммуникациями! Н…
€73,854
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Сертоловское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Сертоловское городское поселение, Россия
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Этаж 1/2
Продается большой современный дом постройки 2018 года на участке 9,5 соток. Дом полностью …
€247,769
Коттедж 6 комнат в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 6 комнат
Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Арт. 49890042. Уникальное предложение! Дом по цене однокомнатной квартиры! Предлагается в пр…
€38,702
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
Срочная продажа! В д. Сумск Волосовского района Ленинградской области предлагаем к продаже …
€41,930
Коттедж 4 комнаты в Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…
€92,437
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Гатчина, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
€152,473
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
€94,612
Коттедж 12 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Torosovo, Россия
Коттедж 12 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Torosovo, Россия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Этаж 1/3
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток  земли н…
€582,446

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти