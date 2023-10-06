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8 объектов найдено
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Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
5
114 м²
1/2
Срочно продается 2-х этажный ЗИМНИЙ ДОМ общей площадью 113,5 м2 со всеми коммуникациями! Н…
€73,854
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Сертоловское городское поселение, Россия
5
332 м²
1/2
Продается большой современный дом постройки 2018 года на участке 9,5 соток. Дом полностью …
€247,769
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
6
86 м²
2
Арт. 49890042. Уникальное предложение! Дом по цене однокомнатной квартиры! Предлагается в пр…
€38,702
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
3
198 м²
1/2
Срочная продажа! В д. Сумск Волосовского района Ленинградской области предлагаем к продаже …
€41,930
1
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
4
188 м²
2
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…
€92,437
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Гатчина, Россия
3
1
142 м²
1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
€152,473
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Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3
116 м²
1/2
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
€94,612
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Коттедж 12 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Torosovo, Россия
12
3
397 м²
1/3
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток земли н…
€582,446
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Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия
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