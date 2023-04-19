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Купить дом в Лужский район, Россия

Mshinskoe selskoe poselenie
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1 объект найдено
Дом 5 комнатв Mshinskaya, Россия
Дом 5 комнат
Mshinskaya, Россия
5 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 70,175
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Параметры недвижимости в Лужский район, Россия

с видом на горы
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с бассейном
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