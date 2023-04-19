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Купить недвижимость в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Квартирав Лаголово, Россия
Квартира
Лаголово, Россия
70 м²
€ 74,074
Арт. 38424450 О локации До выезда на Кингисеппское шоссе 3 мин, до Красного Села - 10 мин …
Квартира 2 комнатыв Лаголово, Россия
Квартира 2 комнаты
Лаголово, Россия
2 Количество комнат 49 м² 1/5 Этаж
€ 51,239
В Ленинградской обл, Ломоносовского р-на поселке городского типа Дер Лаголова со всеми комм…

Параметры недвижимости в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
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