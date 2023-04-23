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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Приозерский район
Кузнечнинское городское поселение
Жильё в Кузнечнинское городское поселение, Россия
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