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Таунхаусы в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 252 м²
Арт. 51772148 Коттеджный посёлок «Небо» расположился на просторной закрытой территории в Ку…
€355,771

Параметры недвижимости в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия

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