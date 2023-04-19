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Купить квартиру в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия

Кузьмоловский
2
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2 объекта найдено
Квартирав Кузьмоловский, Россия
Квартира
Кузьмоловский, Россия
117 м²
€ 213,256
Арт. 9350618 3-х комнатная квартира в малоэтажном жилом комплексе «ГОРКИ ПАРК» , который по…
Квартирав Кузьмоловский, Россия
Квартира
Кузьмоловский, Россия
89 м²
€ 149,973
Арт. 9350242 3-х комнатная квартира в малоэтажном жилом комплексе «ГОРКИ ПАРК» , который по…

Параметры недвижимости в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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