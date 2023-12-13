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Жильё в район Кузьминки, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 7/9
Номер лота: 4209444, Елена. Продается светлая и уютная квартира в 3-х минутах от метро Кузьм…
€120,969
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Параметры недвижимости в район Кузьминки, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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