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Жильё в Kuzhutskiy selsovet, Россия

4 объекта найдено
Дом в Kuzhutki, Россия
Дом
Kuzhutki, Россия
38 м² Количество этажей 1
€ 4,647
Продаю земельный участок с баней . Документы на дом и земельный участок. Дом после пожара. Г…
Дом в Lapshiha, Россия
Дом
Lapshiha, Россия
31 м² Количество этажей 1
€ 6,528
Газ подведен к дому.   рядом родник   .место очень тихое .в стороне от дороги .В деревню ход…
Дом в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Дом
Kuzhutskiy selsovet, Россия
80 м² Количество этажей 2
€ 112,856
Бревно и брус. Мягкая кровля. Печное отопление. На территории расположена беседка. Вода коло…
Дом в Lapshiha, Россия
Дом
Lapshiha, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 19,916
СНТ "Зеленый Дол", дача в Арзамасском направлении. 38 км от города 2 этажа, дом красный кирп…

Параметры недвижимости в Kuzhutskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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