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Купить недвижимость в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Домв Васкелово, Россия
Дом
Васкелово, Россия
223 м²
€ 768,579
Арт. 23910145 Уважаемый покупатель! Рады предложить Вам элитный коттедж на берегу озера в…

Параметры недвижимости в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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