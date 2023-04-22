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Дома в Курортный район, Россия

1 объект найдено
Дом в Белоостров, Россия
Дом
Белоостров, Россия
221 м²
€ 298,735
Арт. 42209836 Предлагается к продаже индивидуальный дом 221 м2 в КП "Дворянская усадьба ", …

Параметры недвижимости в Курортный район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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