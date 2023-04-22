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Жильё в Курортный район, Россия

Сестрорецк
2
Зеленогорск
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сестрорецк, Россия
Квартира 2 комнаты
Сестрорецк, Россия
2 Количество комнат 79 м² 12/14 Этаж
€ 442,460
Квартира ПРЕМИУМ класса + 2 машина место в подарок. Вы цените комфорт без затрат – эта …
Дом в Белоостров, Россия
Дом
Белоостров, Россия
221 м²
€ 298,735
Арт. 42209836 Предлагается к продаже индивидуальный дом 221 м2 в КП "Дворянская усадьба ", …
Квартира в Репино, Россия
Квартира
Репино, Россия
187 м²
€ 763,435
Арт. 41575682 Апартаменты в стиле Лофт с 4 с/у и панорамными окнами! Элитный ЖК на берегу Ф…
Квартира в Зеленогорск, Россия
Квартира
Зеленогорск, Россия
29 м² 5/6 Этаж
€ 44,810
Предлагается к продаже Студия в Северной Ривьере-курортном городе Зеленогорске в малоэтаж…
Квартира 3 комнаты в Сестрорецк, Россия
Квартира 3 комнаты
Сестрорецк, Россия
3 Количество комнат 68 м² 1/5 Этаж
€ 132,613
№24235 В продаже 3ккв в в Курортном районе Санкт-Петербурга. Квартира двухсторонняя, требует…

Параметры недвижимости в Курортный район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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