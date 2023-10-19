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Дома в Kumohinskiy selsovet, Россия

6 объектов найдено
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Горохово в 1км от Городца. Часть дома бревенчатая, часть кирпичная, на ленто…
€36,554
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом в д. Завражное, в шаговой доступности до центра Серково.  Дом 198м, 5 ком…
€36,554
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы.   Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
€146,217
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Завражное, недалеко от цента д. Серково. Дом 72м, 4 комнаты, кухня, с/у, газ…
€53,613
Дом в Strochkovo, Россия
Дом
Strochkovo, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продам кирпичный дом, 120м, 4 комнаты, кухня, гостиная, с/у раздельный, большая прихожая, бо…
€64,823
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продам дом 40м, и участок 11.7сот. В доме газ, центральный водопровод, отопление газовое, пе…
€12,672

Параметры недвижимости в Kumohinskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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