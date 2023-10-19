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Квартиры в Kumohinskiy selsovet, Россия

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3 объекта найдено
Квартира в Kumohinskiy selsovet, Россия
Квартира
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продам 4х.ком. двухуровневую квартиру на берегу р. Узолы, 100м, газовый котел Бош, водопрово…
€18,033
Квартира в Kumohinskiy selsovet, Россия
Квартира
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Продаю 2-комнатную квартиру (часть дома)   в д. Серково Городецкого р-на. Квартира требует р…
€18,033
Квартира в Kumohinskiy selsovet, Россия
Квартира
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
Продаю 2-комнатную квартиру д. Серково Городецкого р-на (4 км. от Городца). Квартира в хорош…
€20,470

Параметры недвижимости в Kumohinskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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