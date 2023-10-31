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Жильё в Kumohinskiy selsovet, Россия

дома
6
8 объектов найдено
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Горохово в 1км от Городца. Часть дома бревенчатая, часть кирпичная, на ленто…
€37,515
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом в д. Завражное, в шаговой доступности до центра Серково.  Дом 198м, 5 ком…
€37,515
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы.   Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
€155,061
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Завражное, недалеко от цента д. Серково. Дом 72м, 4 комнаты, кухня, с/у, газ…
€55,022
Дом в Strochkovo, Россия
Дом
Strochkovo, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продам кирпичный дом, 120м, 4 комнаты, кухня, гостиная, с/у раздельный, большая прихожая, бо…
€66,526
Квартира в Kumohinskiy selsovet, Россия
Квартира
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продам 4х.ком. двухуровневую квартиру на берегу р. Узолы, 100м, газовый котел Бош, водопрово…
€18,507
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продам дом 40м, и участок 11.7сот. В доме газ, центральный водопровод, отопление газовое, пе…
€18,507
Квартира в Kumohinskiy selsovet, Россия
Квартира
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Продаю 2-комнатную квартиру (часть дома)   в д. Серково Городецкого р-на. Квартира требует р…
€18,507

Параметры недвижимости в Kumohinskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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