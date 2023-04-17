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Купить квартиру в Кудрово, Россия

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7 объектов найдено
Квартирав Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
40 м²
€ 80,376
Арт. 41318795 Квартира с ремонтом, мебелью и техникой! Большая лоджия! Уважаемый покупате…
Квартирав Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
40 м²
€ 80,376
Арт. 41318385 Квартира с ремонтом, мебелью и техникой! Большая лоджия! Уважаемый покупате…
Квартира 1 комнатав Кудрово, Россия
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
1 Количество комнат 45 м² 20/28 Этаж
€ 80,376
В продаже квартира 2Е по ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ в ЖК АРХИТЕКТОР. О РАЙОНЕ: Самая престижная часть Ку…
Квартира 2 комнатыв Кудрово, Россия
Квартира 2 комнаты
Кудрово, Россия
2 Количество комнат 49 м² 4/20 Этаж
€ 91,539
Продаётся шикарная двухкомнатная квартира, с отличной кухней с выходом на большой угловой б…
Квартира 1 комнатав Кудрово, Россия
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
1 Количество комнат 35 м² 1/15 Этаж
€ 63,073
Предлагается в прямой продаже однокомнатная квартира в ЖК «ЦДС ВЕСНА-3». Дом кирпично-монол…
Квартирав Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
40 м²
€ 77,027
Арт. 32889484 Уважаемый покупатель. Предлагаем к покупке 1 комнатную квартиру. Просторная…
Квартира 1 комнатав Кудрово, Россия
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
1 Количество комнат 36 м² 9/22 Этаж
€ 66,422
Продается однокомнатная квартира в ЖК Европейский парк, в монолитном доме, ключи уже получе…
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