Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Одинцовский городской округ
  5. Кубинка
  6. Дома

Дома в Кубинка, Россия

1 объект найдено
Дом в Кубинка, Россия
Дом
Кубинка, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 69,905
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…
Realting.com
Перейти