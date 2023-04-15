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Купить вилла в Кстовский район, Россия

Bezvodninskiy selsovet
2
Bolsheelninskiy selsovet
1
Кстово
1
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5 объектов найдено
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
306 м² Количество этажей 2
€ 171,785
В продаже коттедж в одном из самых живописных мест Нижегородской области   к.п. Дубровка общ…
Виллав Зелёный Город, Россия
Вилла
Зелёный Город, Россия
417 м² Количество этажей 2
€ 467,150
Продается двух этажный коттедж   417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
146 м² Количество этажей 2
€ 54,114
В живописных местах, недалеко от Волги, рядом с с. Безводное, в деревне Михальчиково, продае…
Виллав Кстово, Россия
Вилла
Кстово, Россия
350 м² Количество этажей 1
€ 77,306
Продатся коттедж в Кстово (размером 10?14 м), с завершенным экстерьером, без внутренней отде…
Виллав Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
300 м² Количество этажей 2
€ 280,511
очень приятный, красивый, уютный, полностью готовый к проживанию, оборудованный всем необход…

Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия

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