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Купить таунхаус в Кстовский район, Россия

Afoninskiy selsovet
17
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17 объектов найдено
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м² Количество этажей 2
€ 121,481
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 93,872
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 142,862
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 2
€ 155,606
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 105,224
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 121,371
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 94,347
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 91,663
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
241 м² Количество этажей 2
€ 153,508
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 3
€ 146,608
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
109 м² Количество этажей 2
€ 148,980
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 122,444
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 3
€ 132,726
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 107,106
Дом сдан! Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договор…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 2
€ 88,902
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 98,236
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 73,883
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…

Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия

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