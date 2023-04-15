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Купить дом в Кстовский район, Россия

Afoninskiy selsovet
22
Bolsheelninskiy selsovet
3
Bezvodninskiy selsovet
2
Zaprudnovskiy selsovet
2
Bolshemokrinskiy selsovet
1
Novolikeevskiy selsovet
1
Rabotkinskiy selsovet
1
Кстово
1
34 объекта найдено
Домв Afoninskiy selsovet, Россия
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
7 м² Количество этажей 1
€ 8,835
Продается сад с земельным участком по адресу: Нижний Новгород, поселок Черепичный, товарищес…
Домв Novolikeevskiy selsovet, Россия
Дом
Novolikeevskiy selsovet, Россия
60 м² Количество этажей 2
€ 5,511
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района.  На участке в 6 соток размещают…
Домв Shava, Россия
Дом
Shava, Россия
69 м² Количество этажей 1
€ 38,653
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
Домв Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
72 м² Количество этажей 1
€ 73,993
Дом в чистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями:                       Газ 5 кб…
Домв Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
58 м² Количество этажей 2
€ 7,510
Отличное местоположение, рядом Зеленый город, д. Фроловское, лес. Участок квадратной формы, …
Домв Елховка, Россия
Дом
Елховка, Россия
89 м² Количество этажей 2
€ 63,502
Продается небольшой, уютный , теплый уютный дом в ТИЗ Елховка по улице Звёздная. Недалеко от…
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
306 м² Количество этажей 2
€ 171,785
В продаже коттедж в одном из самых живописных мест Нижегородской области   к.п. Дубровка общ…
Виллав Зелёный Город, Россия
Вилла
Зелёный Город, Россия
417 м² Количество этажей 2
€ 467,150
Продается двух этажный коттедж   417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
Домв Zaprudnovskiy selsovet, Россия
Дом
Zaprudnovskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 2
€ 9,387
Продается   земельный участок 9 соток   с дачным домиком. Дом двухэтажный, кирпичный. Внутри…
Домв Ankudinovka, Россия
Дом
Ankudinovka, Россия
20 м²
€ 28,714
продаётся участок в садовом товариществе Маяк, назначение - личное подсобное хозяйство, т.е …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м² Количество этажей 2
€ 121,481
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 93,872
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Домв Afoninskiy selsovet, Россия
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
161 м² Количество этажей 2
€ 142,464
В КП Марсово поле продается  2-этажный дом общей площадью 161 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Домв Afonino, Россия
Дом
Afonino, Россия
121 м² Количество этажей 1
€ 109,333
В КП Марсово поле продается  1-этажный дом общей площадью 121 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
146 м² Количество этажей 2
€ 54,114
В живописных местах, недалеко от Волги, рядом с с. Безводное, в деревне Михальчиково, продае…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 142,862
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 121,371
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 2
€ 155,606
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 105,224
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 94,347
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
Домв Afonino, Россия
Дом
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 98,236
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 91,663
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
Домв Chechenino, Россия
Дом
Chechenino, Россия
200 м² Количество этажей 2
€ 50,801
Продается дом в Чеченино Кстовского района. Рядом Волга и Работкинский залив. 200 кв.м., 2 э…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
241 м² Количество этажей 2
€ 153,508
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 3
€ 146,608
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
109 м² Количество этажей 2
€ 148,980
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 122,444
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 3
€ 132,726
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 107,106
Дом сдан! Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договор…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 2
€ 88,902
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…

Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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