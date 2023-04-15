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Купить квартиру в Кстовский район, Россия

Afoninskiy selsovet
8
Bolsheelninskiy selsovet
2
Roykinskiy selsovet
1
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
38 м² 14/19 Этаж
€ 46,494
В ЖК Анкудиновский парк продаётся просторная однокомнатная квартира с евро-планировкой (кухн…
Квартирав Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
21 м² 16/25 Этаж
€ 38,432
В свободной продаже уютная студия в жилом комплексе "Красная Поляна" с хорошим ремонтом. Ут…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
40 м² 14/25 Этаж
€ 53,562
продаю 1 комнатную квартиру в ЖК "Анкудиновский парк".   Дом сдан. Чистовая отделка от застр…
Квартирав Zhdanovskiy, Россия
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
32 м² 5/5 Этаж
€ 28,603
Свободная продажа!   Светлая, однокомнатная квартира в посёлке Ждановский. Пластиковые ст…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
21 м² 11/25 Этаж
€ 36,997
Продается Студия на 11 этаже в сданном доме свечка в ЖК Анкудиновский парк, улица Русская до…
Квартирав Roykinskiy selsovet, Россия
Квартира
Roykinskiy selsovet, Россия
28 м² 3/3 Этаж
€ 25,390
В свободной продаже ! 1 комнатная квартира в   3-этажный кирпичном доме 1973 года постройки.…
Квартирав Зелёный Город, Россия
Квартира
Зелёный Город, Россия
66 м² 4/5 Этаж
€ 77,306
Предлагаю к продаже очень просторную, уютную 2-х комнатную квартиру в экологически чистом ти…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
35 м² 21/26 Этаж
€ 48,040
Продаю   1-комнатную квартиру в ЖК Анкудиновский парк. Квартира на 21 этаже 26-этажного стро…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
26 м² 5/26 Этаж
€ 41,414
ЖК "Анкудиновский парк" Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для про…
Квартирав Zhdanovskiy, Россия
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
44 м² 1/5 Этаж
€ 33,120
Срочная продажа.  Торг уместен и это реально! Предлагается к продаже 2-х комн. квартира в…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
24 м² 7/26 Этаж
€ 42,518
ЖК "Анкудиновский парк Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для прож…
Квартирав Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
130 м² 3/3 Этаж
€ 127,003
Продается квартира в загородном доме, расположенном в поселке Зеленый Дол на границе Нижнего…

Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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