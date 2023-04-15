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Купить недвижимость в Кстовский район, Россия

Afoninskiy selsovet
30
Bolsheelninskiy selsovet
5
Bezvodninskiy selsovet
2
Zaprudnovskiy selsovet
2
Bolshemokrinskiy selsovet
1
Novolikeevskiy selsovet
1
Rabotkinskiy selsovet
1
Roykinskiy selsovet
1
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46 объектов найдено
Домв Afoninskiy selsovet, Россия
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
7 м² Количество этажей 1
€ 8,835
Продается сад с земельным участком по адресу: Нижний Новгород, поселок Черепичный, товарищес…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
38 м² 14/19 Этаж
€ 46,494
В ЖК Анкудиновский парк продаётся просторная однокомнатная квартира с евро-планировкой (кухн…
Домв Novolikeevskiy selsovet, Россия
Дом
Novolikeevskiy selsovet, Россия
60 м² Количество этажей 2
€ 5,511
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района.  На участке в 6 соток размещают…
Квартирав Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
21 м² 16/25 Этаж
€ 38,432
В свободной продаже уютная студия в жилом комплексе "Красная Поляна" с хорошим ремонтом. Ут…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
40 м² 14/25 Этаж
€ 53,562
продаю 1 комнатную квартиру в ЖК "Анкудиновский парк".   Дом сдан. Чистовая отделка от застр…
Квартирав Zhdanovskiy, Россия
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
32 м² 5/5 Этаж
€ 28,603
Свободная продажа!   Светлая, однокомнатная квартира в посёлке Ждановский. Пластиковые ст…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
21 м² 11/25 Этаж
€ 36,997
Продается Студия на 11 этаже в сданном доме свечка в ЖК Анкудиновский парк, улица Русская до…
Квартирав Roykinskiy selsovet, Россия
Квартира
Roykinskiy selsovet, Россия
28 м² 3/3 Этаж
€ 25,390
В свободной продаже ! 1 комнатная квартира в   3-этажный кирпичном доме 1973 года постройки.…
Домв Shava, Россия
Дом
Shava, Россия
69 м² Количество этажей 1
€ 38,653
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
Домв Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
72 м² Количество этажей 1
€ 73,993
Дом в чистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями:                       Газ 5 кб…
Квартирав Зелёный Город, Россия
Квартира
Зелёный Город, Россия
66 м² 4/5 Этаж
€ 77,306
Предлагаю к продаже очень просторную, уютную 2-х комнатную квартиру в экологически чистом ти…
Домв Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
58 м² Количество этажей 2
€ 7,510
Отличное местоположение, рядом Зеленый город, д. Фроловское, лес. Участок квадратной формы, …
Домв Елховка, Россия
Дом
Елховка, Россия
89 м² Количество этажей 2
€ 63,502
Продается небольшой, уютный , теплый уютный дом в ТИЗ Елховка по улице Звёздная. Недалеко от…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
35 м² 21/26 Этаж
€ 48,040
Продаю   1-комнатную квартиру в ЖК Анкудиновский парк. Квартира на 21 этаже 26-этажного стро…
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
306 м² Количество этажей 2
€ 171,785
В продаже коттедж в одном из самых живописных мест Нижегородской области   к.п. Дубровка общ…
Виллав Зелёный Город, Россия
Вилла
Зелёный Город, Россия
417 м² Количество этажей 2
€ 467,150
Продается двух этажный коттедж   417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
Домв Zaprudnovskiy selsovet, Россия
Дом
Zaprudnovskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 2
€ 9,387
Продается   земельный участок 9 соток   с дачным домиком. Дом двухэтажный, кирпичный. Внутри…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
26 м² 5/26 Этаж
€ 41,414
ЖК "Анкудиновский парк" Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для про…
Квартирав Zhdanovskiy, Россия
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
44 м² 1/5 Этаж
€ 33,120
Срочная продажа.  Торг уместен и это реально! Предлагается к продаже 2-х комн. квартира в…
Домв Ankudinovka, Россия
Дом
Ankudinovka, Россия
20 м²
€ 28,714
продаётся участок в садовом товариществе Маяк, назначение - личное подсобное хозяйство, т.е …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 93,872
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м² Количество этажей 2
€ 121,481
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Домв Afonino, Россия
Дом
Afonino, Россия
121 м² Количество этажей 1
€ 109,333
В КП Марсово поле продается  1-этажный дом общей площадью 121 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Домв Afoninskiy selsovet, Россия
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
161 м² Количество этажей 2
€ 142,464
В КП Марсово поле продается  2-этажный дом общей площадью 161 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Квартирав Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
24 м² 7/26 Этаж
€ 42,518
ЖК "Анкудиновский парк Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для прож…
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
146 м² Количество этажей 2
€ 54,114
В живописных местах, недалеко от Волги, рядом с с. Безводное, в деревне Михальчиково, продае…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 142,862
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 2
€ 155,606
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 121,371
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 105,224
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …

Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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