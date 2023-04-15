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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Кстовский район
Купить недвижимость в Кстовский район, Россия
Afoninskiy selsovet
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Bolsheelninskiy selsovet
5
Bezvodninskiy selsovet
2
Zaprudnovskiy selsovet
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46 объектов найдено
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Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
7 м²
Количество этажей 1
€ 8,835
Продается сад с земельным участком по адресу: Нижний Новгород, поселок Черепичный, товарищес…
Квартира
Ankudinovka, Россия
38 м²
14/19 Этаж
€ 46,494
В ЖК Анкудиновский парк продаётся просторная однокомнатная квартира с евро-планировкой (кухн…
Дом
Novolikeevskiy selsovet, Россия
60 м²
Количество этажей 2
€ 5,511
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района. На участке в 6 соток размещают…
Квартира
Afonino, Россия
21 м²
16/25 Этаж
€ 38,432
В свободной продаже уютная студия в жилом комплексе "Красная Поляна" с хорошим ремонтом. Ут…
Квартира
Ankudinovka, Россия
40 м²
14/25 Этаж
€ 53,562
продаю 1 комнатную квартиру в ЖК "Анкудиновский парк". Дом сдан. Чистовая отделка от застр…
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
32 м²
5/5 Этаж
€ 28,603
Свободная продажа! Светлая, однокомнатная квартира в посёлке Ждановский. Пластиковые ст…
Квартира
Ankudinovka, Россия
21 м²
11/25 Этаж
€ 36,997
Продается Студия на 11 этаже в сданном доме свечка в ЖК Анкудиновский парк, улица Русская до…
Квартира
Roykinskiy selsovet, Россия
28 м²
3/3 Этаж
€ 25,390
В свободной продаже ! 1 комнатная квартира в 3-этажный кирпичном доме 1973 года постройки.…
Дом
Shava, Россия
69 м²
Количество этажей 1
€ 38,653
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
72 м²
Количество этажей 1
€ 73,993
Дом в чистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями: Газ 5 кб…
Квартира
Зелёный Город, Россия
66 м²
4/5 Этаж
€ 77,306
Предлагаю к продаже очень просторную, уютную 2-х комнатную квартиру в экологически чистом ти…
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
58 м²
Количество этажей 2
€ 7,510
Отличное местоположение, рядом Зеленый город, д. Фроловское, лес. Участок квадратной формы, …
Дом
Елховка, Россия
89 м²
Количество этажей 2
€ 63,502
Продается небольшой, уютный , теплый уютный дом в ТИЗ Елховка по улице Звёздная. Недалеко от…
Квартира
Ankudinovka, Россия
35 м²
21/26 Этаж
€ 48,040
Продаю 1-комнатную квартиру в ЖК Анкудиновский парк. Квартира на 21 этаже 26-этажного стро…
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
306 м²
Количество этажей 2
€ 171,785
В продаже коттедж в одном из самых живописных мест Нижегородской области к.п. Дубровка общ…
Вилла
Зелёный Город, Россия
417 м²
Количество этажей 2
€ 467,150
Продается двух этажный коттедж 417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
Дом
Zaprudnovskiy selsovet, Россия
30 м²
Количество этажей 2
€ 9,387
Продается земельный участок 9 соток с дачным домиком. Дом двухэтажный, кирпичный. Внутри…
Квартира
Ankudinovka, Россия
26 м²
5/26 Этаж
€ 41,414
ЖК "Анкудиновский парк" Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для про…
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
44 м²
1/5 Этаж
€ 33,120
Срочная продажа. Торг уместен и это реально! Предлагается к продаже 2-х комн. квартира в…
Дом
Ankudinovka, Россия
20 м²
€ 28,714
продаётся участок в садовом товариществе Маяк, назначение - личное подсобное хозяйство, т.е …
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 3
€ 93,872
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м²
Количество этажей 2
€ 121,481
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Дом
Afonino, Россия
121 м²
Количество этажей 1
€ 109,333
В КП Марсово поле продается 1-этажный дом общей площадью 121 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
161 м²
Количество этажей 2
€ 142,464
В КП Марсово поле продается 2-этажный дом общей площадью 161 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Квартира
Ankudinovka, Россия
24 м²
7/26 Этаж
€ 42,518
ЖК "Анкудиновский парк Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для прож…
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
146 м²
Количество этажей 2
€ 54,114
В живописных местах, недалеко от Волги, рядом с с. Безводное, в деревне Михальчиково, продае…
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м²
Количество этажей 2
€ 142,862
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м²
Количество этажей 2
€ 155,606
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м²
Количество этажей 3
€ 121,371
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 3
€ 105,224
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
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Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия
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