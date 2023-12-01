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Квартиры в Кстово, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 142 м²
Этаж 5/9
Продается 4-х комнатная квартира, вся перепланировка узаконена. Квартира теплая, уютная, све…
€158,225
в месяц
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Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
Продается уютная 2-комнатная квартира по адресу: г.Кстово, проспект Капитана Рачкова, дом 1.…
€49,317
в месяц
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