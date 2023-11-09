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Жильё в Kruteckiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Kruteckiy selsovet, Россия
Дом
Kruteckiy selsovet, Россия
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Продаю дом в с. Крутые Сосновского района. Дом - бревенчатый пятистенок площадью 30 м на кир…
€27,389

Параметры недвижимости в Kruteckiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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