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Дома в Красное Село, Россия

1 объект найдено
Дом в Красное Село, Россия
Дом
Красное Село, Россия
Площадь 201 м²
Арт. 49475613 Дом построен по монолитной технологии, бетонный, с участком 10,3 сотки. Дом…
€155,636
Realting.com
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