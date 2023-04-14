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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Красносельский район
Красное Село
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155 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
5/9 Этаж
€ 54,844
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,7 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
6/9 Этаж
€ 38,550
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
5/9 Этаж
€ 38,429
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
4/9 Этаж
€ 38,331
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/9 Этаж
€ 38,647
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/9 Этаж
€ 48,723
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
3/9 Этаж
€ 44,363
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 34,6 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
6/9 Этаж
€ 70,787
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
5/9 Этаж
€ 41,691
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
4/9 Этаж
€ 35,310
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
5/9 Этаж
€ 49,571
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
5/9 Этаж
€ 35,430
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
8/9 Этаж
€ 81,556
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,1 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
3/9 Этаж
€ 35,214
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
5/9 Этаж
€ 67,081
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
9/9 Этаж
€ 35,741
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
9/9 Этаж
€ 38,769
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
1/9 Этаж
€ 56,041
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,8 кв. м на 1-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
8/9 Этаж
€ 35,741
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/9 Этаж
€ 38,647
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
5/9 Этаж
€ 81,354
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/9 Этаж
€ 41,907
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
4/9 Этаж
€ 70,378
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
8/9 Этаж
€ 85,761
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
8/9 Этаж
€ 78,041
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,5 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
7/9 Этаж
€ 77,992
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,5 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
3/9 Этаж
€ 38,234
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
3/9 Этаж
€ 66,637
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
6/9 Этаж
€ 77,816
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,5 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
3/9 Этаж
€ 80,910
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,2 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
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