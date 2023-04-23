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Коттеджи в Красноярское сельское поселение, Россия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Generalskoe, Россия
Коттедж
Generalskoe, Россия
745 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается коттедж в старинном живописном селе Генеральское (19 км. от  г. Энгельса и 25 км…

Параметры недвижимости в Красноярское сельское поселение, Россия

с видом на море
недорогая
элитная
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