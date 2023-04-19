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Купить недвижимость в Красносельское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Домв Коробицыно, Россия
Дом
Коробицыно, Россия
132 м²
€ 167,082
Арт. 3358744 В живописном месте Выборгского района Ленинградской области, в двух километрах…

Параметры недвижимости в Красносельское сельское поселение, Россия

с видом на горы
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с бассейном
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