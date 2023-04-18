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Купить дом в Красноозёрное сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Красноозёрное сельское поселение, Россия
Дом 4 комнаты
Красноозёрное сельское поселение, Россия
4 Количество комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 96,953
Предлагается участок 12 сотокв прекрасном прибыльном месте ДНП Светлое. На участке распол…

Параметры недвижимости в Красноозёрное сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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