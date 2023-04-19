Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Лысковский район
  5. Krasnooselskiy selsovet

Купить недвижимость в Krasnooselskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Квартирав Prosek, Россия
Квартира
Prosek, Россия
43 м² 1/2 Этаж
€ 10,638
Продается 2х комнатная квартира 43, 2/24, 7/7 м2 на 1/ 2х этажного кирпичного дома в с. Прос…

Параметры недвижимости в Krasnooselskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти