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Количество комнат в Красногвардейский район, Россия

округ Ржевка
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5 объектов найдено
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 11,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,516
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 12,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,516
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 16 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.п.…
€17,456
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагаются в прямой продаже две комнаты 16 м2 и 11,7 м2 в коммунальной квартире. Дом ки…
€32,972
Комната 8 комнат с мебелью в округ Большая Охта, Россия
Комната 8 комнат с мебелью
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 7/9
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА уютной комнаты с видом на тихий зелёный двор. Тёплый кирпичный дом удачно …
€16,971

Параметры недвижимости в Красногвардейский район, Россия

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