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Жильё в Красногвардейский район, Россия

округ Большая Охта
8
округ Ржевка
8
округ Малая Охта
7
округ Полюстрово
5
28 объектов найдено
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагаются в прямой продаже две комнаты 16 м2 и 11,7 м2 в коммунальной квартире. Дом ки…
€32,972
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 16 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.п.…
€17,456
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 12,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,516
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 11,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,516
Квартира 1 комната в округ Большая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
В прямой продаже тёплая светлая квартира. Дом кирпичный! Зелёный спокойный район, развитая…
€47,519
Квартира 3 комнаты в округ Малая Охта, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Малая Охта, Россия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
Предлагается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с роскошной планировкой в доме архитек…
€175,528
Квартира 1 ванная в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 ванная
округ Полюстрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 11/17
Продам Студию в ЖК Цветной Город. Сданный дом, чистовая отделка, городская прописка. Полная…
€36,851
Квартира в округ Ржевка, Россия
Квартира
округ Ржевка, Россия
Площадь 111 м²
Арт. 52059243 Вашему вниманию предлагается прекрасная уютная семейная квартира для большой …
€210,223
Квартира 1 комната в округ Малая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/10
Продаётся хорошая однокомнатная квартира в Невском районе. Прямая продажа! Документы готовы…
€69,726
Квартира 1 ванная в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 ванная
округ Полюстрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 20/23
Продается отличная квартира студия в ЖК «Цветной город». площадью 26.71 кв.м. В квартире сд…
€42,670
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 138 м²
Арт. 50702109 Уважаемый покупатель Предлагаю рассмотреть интересный вариант на Невском пр…
€277,378
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 91 м²
Арт. 50861118 Вашему вниманию предлагается просторная трехкомнатная квартира с ярким дизайн…
€168,373
Квартира 2 комнаты в округ Полюстрово, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Полюстрово, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Предлагается в продажу отличная с ремонтом и со всей мебелью 2 комнатная квартира. Балкон…
€64,878
Квартира 3 комнаты в округ Полюстрово, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Полюстрово, Россия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Самая выгодная покупка наилучшее соотношение в городе соотношения цены за кв.м. Продаетс…
€83,400
Квартира 1 комната в округ Ржевка, Россия
Квартира 1 комната
округ Ржевка, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/24
Продаётся однокомнатная квартира в тихом и экологически благоприятном районе с видом на …
€66,817
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 83 м²
Арт. 49248704 Семейная квартира с открыточным видом на Санкт-Петербург в жилом комплексе би…
€318,254
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 84 м²
Арт. 48949156 Вашему вниманию представляем прекрасную, изящную квартиру с множеством изюмин…
€175,186
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 46065330 Семейная квартира в новом ЖК "Охта Хаус" Дорогой покупатель! Предлагаем Ва…
€152,801
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 49 м²
Арт. 44848914 Позвольте себе стильную квартиру с нежным дизайнерским ремонтом. Дом бизнес…
€296,843
Квартира 1 комната в округ Большая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Продаётся 1к.квартира в Красногвардейском р-не, Краснодонская ул. 19. Прямая продажа. Никт…
€61,095
Квартира в округ Полюстрово, Россия
Квартира
округ Полюстрово, Россия
Площадь 20 м²
Арт. 45115697  Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию переуступку в жилом компл…
€39,903
Комната 8 комнат с мебелью в округ Большая Охта, Россия
Комната 8 комнат с мебелью
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 7/9
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА уютной комнаты с видом на тихий зелёный двор. Тёплый кирпичный дом удачно …
€16,971
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 61 м²
Арт. 43281052 Предлагается часть квартиры у моста Петра Великого по самому низу рынка! Ц…
€63,262
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 58 м²
Арт. 40510765 Продается уникальная 2- кк квартира правильной планировки, площадью 57,8 кв.м…
€144,042
Квартира в округ Ржевка, Россия
Квартира
округ Ржевка, Россия
Площадь 51 м²
Арт. 42738702 Семейная квартира у метро! Предлагается к продаже двухсторонняя 2 ккв , общ…
€67,155
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 104 м²
Арт. 33624649 Отличная локация: дом на пересечении Среднеохтинского проспекта и Конторс…
€190,758
Квартира в округ Ржевка, Россия
Квартира
округ Ржевка, Россия
Площадь 115 м²
Арт. 33414345 Предлагается в продажу меблированая 3-х к.квартира с ВИДОМ на парк Малиновка.…
€213,143
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 23826334 Уважаемый покупатель!!! Вашему вниманию представляем продажу по переуступке …
€105,112

Типы недвижимости в Красногвардейский район

квартиры

Параметры недвижимости в Красногвардейский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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