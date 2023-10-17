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Жилая
Россия
Красногвардейский район
Жильё в Красногвардейский район, Россия
округ Большая Охта
8
округ Ржевка
8
округ Малая Охта
7
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28 объектов найдено
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Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
8
180 м²
4/9
Предлагаются в прямой продаже две комнаты 16 м2 и 11,7 м2 в коммунальной квартире. Дом ки…
€32,972
Рекомендовать
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
8
3
180 м²
4/9
Предлагается комната 16 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.п.…
€17,456
Рекомендовать
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
8
2
180 м²
4/9
Предлагается комната 12,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,516
Рекомендовать
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
8
2
180 м²
4/9
Предлагается комната 11,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,516
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Большая Охта, Россия
1
1
31 м²
5/5
В прямой продаже тёплая светлая квартира. Дом кирпичный! Зелёный спокойный район, развитая…
€47,519
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
округ Малая Охта, Россия
3
86 м²
5/5
Предлагается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с роскошной планировкой в доме архитек…
€175,528
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
округ Полюстрово, Россия
1
21 м²
11/17
Продам Студию в ЖК Цветной Город. Сданный дом, чистовая отделка, городская прописка. Полная…
€36,851
Рекомендовать
Квартира
округ Ржевка, Россия
111 м²
Арт. 52059243 Вашему вниманию предлагается прекрасная уютная семейная квартира для большой …
€210,223
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
1
38 м²
9/10
Продаётся хорошая однокомнатная квартира в Невском районе. Прямая продажа! Документы готовы…
€69,726
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
округ Полюстрово, Россия
1
27 м²
20/23
Продается отличная квартира студия в ЖК «Цветной город». площадью 26.71 кв.м. В квартире сд…
€42,670
Рекомендовать
Квартира
округ Малая Охта, Россия
138 м²
Арт. 50702109 Уважаемый покупатель Предлагаю рассмотреть интересный вариант на Невском пр…
€277,378
Рекомендовать
Квартира
округ Малая Охта, Россия
91 м²
Арт. 50861118 Вашему вниманию предлагается просторная трехкомнатная квартира с ярким дизайн…
€168,373
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
округ Полюстрово, Россия
2
1
46 м²
3/5
Предлагается в продажу отличная с ремонтом и со всей мебелью 2 комнатная квартира. Балкон…
€64,878
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
округ Полюстрово, Россия
3
75 м²
2/5
Самая выгодная покупка наилучшее соотношение в городе соотношения цены за кв.м. Продаетс…
€83,400
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Ржевка, Россия
1
35 м²
5/24
Продаётся однокомнатная квартира в тихом и экологически благоприятном районе с видом на …
€66,817
Рекомендовать
Квартира
округ Большая Охта, Россия
83 м²
Арт. 49248704 Семейная квартира с открыточным видом на Санкт-Петербург в жилом комплексе би…
€318,254
Рекомендовать
Квартира
округ Малая Охта, Россия
84 м²
Арт. 48949156 Вашему вниманию представляем прекрасную, изящную квартиру с множеством изюмин…
€175,186
Рекомендовать
Квартира
округ Малая Охта, Россия
90 м²
Арт. 46065330 Семейная квартира в новом ЖК "Охта Хаус" Дорогой покупатель! Предлагаем Ва…
€152,801
Рекомендовать
Квартира
округ Малая Охта, Россия
49 м²
Арт. 44848914 Позвольте себе стильную квартиру с нежным дизайнерским ремонтом. Дом бизнес…
€296,843
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Большая Охта, Россия
1
1
29 м²
4/5
Продаётся 1к.квартира в Красногвардейском р-не, Краснодонская ул. 19. Прямая продажа. Никт…
€61,095
Рекомендовать
Квартира
округ Полюстрово, Россия
20 м²
Арт. 45115697 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию переуступку в жилом компл…
€39,903
Рекомендовать
Комната 8 комнат с мебелью
округ Большая Охта, Россия
8
2
192 м²
7/9
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА уютной комнаты с видом на тихий зелёный двор. Тёплый кирпичный дом удачно …
€16,971
Рекомендовать
Квартира
округ Большая Охта, Россия
61 м²
Арт. 43281052 Предлагается часть квартиры у моста Петра Великого по самому низу рынка! Ц…
€63,262
Рекомендовать
Квартира
округ Большая Охта, Россия
58 м²
Арт. 40510765 Продается уникальная 2- кк квартира правильной планировки, площадью 57,8 кв.м…
€144,042
Рекомендовать
Квартира
округ Ржевка, Россия
51 м²
Арт. 42738702 Семейная квартира у метро! Предлагается к продаже двухсторонняя 2 ккв , общ…
€67,155
Рекомендовать
Квартира
округ Большая Охта, Россия
104 м²
Арт. 33624649 Отличная локация: дом на пересечении Среднеохтинского проспекта и Конторс…
€190,758
Рекомендовать
Квартира
округ Ржевка, Россия
115 м²
Арт. 33414345 Предлагается в продажу меблированая 3-х к.квартира с ВИДОМ на парк Малиновка.…
€213,143
Рекомендовать
Квартира
округ Большая Охта, Россия
38 м²
Арт. 23826334 Уважаемый покупатель!!! Вашему вниманию представляем продажу по переуступке …
€105,112
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