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Купить квартиру в Красногорск, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 6/12 Этаж
€ 159,269
Продается уютная 3-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 4 комнатыв Красногорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 6/12 Этаж
€ 159,269
Продается уютная 4-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…

Параметры недвижимости в Красногорск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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