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Квартиры в городской округ Краснодар, Россия

Краснодар
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Краснодар, Россия
Квартира 1 комната
Краснодар, Россия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 20
€ 35,474
Продаётся однокомнатная квартира по улице Агрономическая д. 2/5 в пос. им. Жукова. ЖК Арена …
Квартира 3 комнаты в Краснодар, Россия
Квартира 3 комнаты
Краснодар, Россия
3 Количество комнат 103 м² Количество этажей 25
€ 101,252
Продаётся трехкомнатная квартира по улице Кожевенная д. 22. В доме будут открыты фитнес-клуб…
Квартира 1 комната в Краснодар, Россия
Квартира 1 комната
Краснодар, Россия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 25
€ 47,514
Продаётся однокомнатная квартира по улице Кожевенная д. 22. В доме будут открыты фитнес-клуб…

Параметры недвижимости в городской округ Краснодар, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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